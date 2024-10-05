Şehirler farklı ama vahşet aynı! İki kadın daha öldürüldü

Türkiye, dün İstanbul'da yarım saat arayla vahşice öldürülen Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in cinayetleriyle sarsıldı. İşlediği cinayetlerin ardından katil Semih Çelik surlardan atlayarak intihar etti. Türkiye'yi sarsan korkunç cinayetlerin ardından bugün de Mersin'de Sonay Öztürk sevgilisi U.A. tarafından boğularak öldürüldü. Diyarbakır'da ise 29 yaşındaki Bedriye Işık, boşanma aşamasında olduğu uzman çavuş Muhammed Recai Işık tarafından öldürüldü.

Sevgilisini boğarak öldürdü

Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki kızıyla yaşayan Sonay Öztürk Aslan’ın bir süredir görüştüğü U.A., 3 Ekim’de kadının yaşadığı eve geldi. Burada U.A., Aslan’ı henüz belirlenemeyen bir nedenle boğarak öldürdü. Olay sırasında çocuğun evde olmadığı öğrenildi.

Yakınları haber alamayınca ihbarda bulundu

Kadının cesedi ise dün akşam haber alamayan yakınlarının merak etmesiyle bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin evde yaptığı inceleme sonrasında Aslan’ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kafasına sıkarak intihar etti

Olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının erkek arkadaşı U.A.’nın adresine operasyon düzenledi. Eve yapılan operasyonda şüphelinin silahla kafasına sıkarak intihar ettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi’ndeki Turgut Özal Yer Altı Çarşısı’ndaki bir iş yerinin önünde iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Bedriye Işık (29) ile tartışan uzman çavuş Muhammed Recai Işık (29), karısına kayınvalidesi, baldızı ve oğlunun yanında silahla ateş ettikten sonra intihar etti.

İnceleme sürüyor

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde ikisinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Son 1 ayda 34 kadın, erkekler tarafından öldürüldü

Kadın cinayetlerine yönelik hazırlanan son rapora göre, eylül ayında 34 kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu. 20 kadının ölümü ise şüpheli bulundu. Öldürülen 34 kadından 12’si boşanmak istediği; barışmayı, evlenmeyi ve ilişkiyi reddettiği için öldürüldü. Kadınların 16’sı evli olduğu erkek, 4’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 4’ü birlikte olduğu erkek, 2’si oğlu, 1’i babası tarafından öldürüldü.