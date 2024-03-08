“Sektörün geleceği için daha fazla kadın istihdamı olmalı”

Merve YEDEKÇİ / İSTANBUL

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak havacılık ve uzay sektörünün tüm çalışma alanlarında daha fazla kadının yer almasına yönelik faaliyetlerde bulunan Uluslararası Havacılıkta Kadın Kuruluşu (Women in Aviation International – WAI) Türkiye’nin kurucu üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle bir toplantı gerçekleştirdi. Boeing ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın üstlendi. Programa Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, THY Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanı Özlem Salihoğlu, GE Havacılık Türkiye Teknoloji Merkezi Genel Müdürü Aybike Molbay, İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Hülya Cebeci ve Çakmak Avukatlık Ortaklığı ortağı Serap Zuvin katıldı.

Türkiye havacılık sektörünün lider kadınlarının deneyimlerini paylaştığı program, ‘Havacılıkta Lider Kadınlar-WAI Türkiye Kurucu Üyeleri’ ve ‘Havada Bayrağı Taşıyan Kadınlar’ başlıklı iki panelden oluştu. Panellerde kadın istihdamının Türk havacılığının geleceği için önemi, WAI Türkiye’nin bu alanda yürüteceği faaliyetlerle sektörün sürdürülebilir büyümesine yapacağı katkılar tartışıldı.

“Kadınları havacılığa yönlendiriyoruz”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın, “Çeşitlilik ve kapsayıcılığın inovasyon ve ilerlemeyi sürdürmek için son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Kadınların havacılık sektöründe artan oranda yer alması için çabalarımızı sürdürüyoruz. Havacılık sektörünün yetenek havuzunda daha fazla kadın olmasının sektörün geleceği açısından son derece kritik olduğunu düşünüyoruz. Bugün havacılık sektöründe kadın istihdamının hem dünyada hem Türkiye’de olması gereken noktadan çok uzakta olduğunu görüyoruz. Boeing olarak, Türk havacılık ekosisteminden ortaklarımızla yürütmekte olduğumuz faaliyetlerle binlerce genç kadına ve kız çocuğuna ulaşmaya ve onları havacılığa yönlendirmeye devam ediyoruz. Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz WAI Türkiye aracılığıyla sektördeki paydaşların çabalarını tek bir çatı altında birleştirip büyütmeyi ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) belirlediği yüzde 50 kadın istihdamı hedefine ülkemizin de hızla ulaşmasına katkı vermeyi arzuluyoruz” şeklinde konuştu.

Cinsiyet ayrımcılığına karşı tüm sektörler elini taşın altına koymalı”

Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, “Bütün amacımız üretime kadınları daha fazla katabilme. Satış, satın alma, tedarik zinciri, teknik gibi kadın istihdamının düşük olduğu alanlarda kadınları katabilmeyi ve çeşitliliği sağlayabilmeyi amaçladık. Kişisel yolculuklar, gençleri, genç profesyonelleri ve genç öğrencileri etkiliyor. Çünkü onlarda ‘o yapabilmişse demek ki ben de yapabilirim’ hissini uyandırıyor. En önemlisi de bu. Cinsiyet ayrımcılığının oluşmaması için tüm sektörlerin elini taşın altına koymalı. Bu konuda gerçekten somut ölçülebilir aksiyon alınabilir hedefl erle ilerleyerek çaba göstermemiz lazım. Bu konu hepimizin ajandasının bir parçası olmalı” açıklamasında bulundu.

"Kadın olmadan, sürdürülebilirlik olmaz”

Havacılıkta sürdürülebilirliğin en popüler konulardan biri olduğunu vurgulayan THY Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanı Özlem Salihoğlu, “Kadın olmadan sürdürülebilirlik olmayacak. Çünkü, kadınların çapraz fonksiyonları çok gelişmiş durumda ve bunu çalışırken de hissediyoruz. Kadınların, sürdürülebilirlik için yeni dönemde istihdamda %50'ye ulaşması gerekli” dedi.