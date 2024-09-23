Şeyda Yılmaz polis kimdir? Şehit polis Şeyda Yılmaz nereli, kaç yaşında?

Şeyda Yılmaz kimdir? Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olmuştur. Mesleğinin ilk yıllarında Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Şeyda Yılmaz, Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilmiştir. Peki Şeyda Yılmaz polis kimdir, nereli ve instagram hesabı var mı? İşte tüm ayrıntılar!

ŞEYDA YILMAZ POLİS KİMDİR?

Şeyda Yılmaz, 1997 yılında doğmuştur. Polis memuru Şeyda Yılmaz mesleğinin ilk görevlerinden birini Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifa etmekteydi. Uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olmuştur. Şeyda Yılmaz aslen Sivaslıdır. Cenazesi Sivas'a gönderilecektir. Yapılan saldırı hakkında konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Şeyda YILMAZ görev esnasında çıkan çatışmada yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada Polis Memuru Kürşat Hakkı SARITEPE de yaralanmıştır. Kahramanımızın şehadetinden derin üzüntü duydum. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Çatışmada yaralanan kahramanımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullanmıştır.