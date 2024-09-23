  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Şeyda Yılmaz polis kimdir? Şehit polis Şeyda Yılmaz nereli, kaç yaşında?
Takip Et

Şeyda Yılmaz polis kimdir? Şehit polis Şeyda Yılmaz nereli, kaç yaşında?

Şeyda Yılmaz polis kimdir? Ümraniye'de Yunus Emre Geçti isimli saldırgan tarafından şehit edilen Şeyda Yılmaz, tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Görevi başında şehit edilen Şeyda Yılmaz kimdir, nereli, instagram hesabı var mı? İşte tüm detaylar.

Göktuğ Efil
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şeyda Yılmaz polis kimdir? Şehit polis Şeyda Yılmaz nereli, kaç yaşında?
Takip Et

Şeyda Yılmaz kimdir? Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olmuştur. Mesleğinin ilk yıllarında Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Şeyda Yılmaz, Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilmiştir. Peki Şeyda Yılmaz polis kimdir, nereli ve instagram hesabı var mı? İşte tüm ayrıntılar!

ŞEYDA YILMAZ POLİS KİMDİR?

Şeyda Yılmaz, 1997 yılında doğmuştur. Polis memuru Şeyda Yılmaz mesleğinin ilk görevlerinden birini Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifa etmekteydi. Uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olmuştur. Şeyda Yılmaz aslen Sivaslıdır. Cenazesi Sivas'a gönderilecektir. Yapılan saldırı hakkında konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Şeyda YILMAZ görev esnasında çıkan çatışmada yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada Polis Memuru Kürşat Hakkı SARITEPE de yaralanmıştır. Kahramanımızın şehadetinden derin üzüntü duydum. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Çatışmada yaralanan kahramanımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullanmıştır.

Gündem
Son dakika! Bakan Tunç açıkladı: Narin cinayetinde yeni görüntülere ulaşıldı
Son dakika! Bakan Tunç açıkladı: Narin cinayetinde yeni görüntülere ulaşıldı
Kendisini hekim diye tanıtıp hastanın dişlerini çeken temizlikçiye para cezası
Kendisini hekim diye tanıtıp hastanın dişlerini çeken temizlikçiye para cezası
Gözler kritik raporda! Narin cinayetinde yeni gözaltılar olabilir
Gözler kritik raporda! Narin cinayetinde yeni gözaltılar olabilir
Büyüyen kumar ağı: E-Ticaret sitelerine kadar uzanıyor!
Büyüyen kumar ağı: E-Ticaret sitelerine kadar uzanıyor!
Bursa İnegöl'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bursa İnegöl'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
Nüfus Müdürlüğü’nden ehliyetini yenileyeceklere uyarı
Nüfus Müdürlüğü’nden ehliyetini yenileyeceklere uyarı