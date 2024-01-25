SGK-Bağkur emekli maaşlarına yüzde 49,25 artış getiren madde TBMM'de kabul edildi

ANKARA (EKONOMİ)



AK Parti’nin verdiği önergenin kabul edilmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının artışına ilişkin 7. madde de değişikliğe gidilerek yüzde 42.57 olan artış oranı yüzde 49.25’e çıkarıldı.

Emekli aylıklarındaki artışı da içeren istihdama dönük düzenlemelerin yer aldığı yasa teklifinin görüşmelerine Meclis’te devam ediliyor.

Yasa teklifinin görüşmeleri bu gece tamamlanarak oylanacak. Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından bir hafta içerisinde farklar hesaplara yatırılacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağı açıklamasının ardından artış oranı Plan Bütçe Komisyonunda yüzde 37.57’den yüzde 42.5’e yükselmişti. Ancak daha sonra SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının memur emeklilerinin aylıklarıyla eşitlenerek aradaki farkın kaldırılmasına karar verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49.25’e yükseltiyoruz” açıklaması ile artışı duyurmuştu.