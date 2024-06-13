Şile'de korkunç olay: 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi

İstanbul Şile'de sahile yüzmeye gelen 37 kişilik bir kafileden 4 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Korkunç olay sabahın erken saatlerinde Kızılcaköy Sahili'nde meydana geldi. Sultangazi'den otobüsle gelen kafile arasında öğretmenlerin de bulunduğu yabancı uyruklu 37 kişi, cankurtaranların göreve başlamadığı bir saatte denize girdi. Kısa süre sonra içlerinden 4 kişi akıntıya kapıldı ve boğulma tehlikesi yaşadı.

4 kişi boğulma tehlikesi yaşadı 2 kişi yaşamını yitirdi

Şileye denize gelen grup cankurtaranların henüz göreve başlamadıkları saatte denize girip yüzdükten bir süre sonra içlerinden 4 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. 2 kişi, kafiledekilerin yardımıyla denizden çıkarıldı. Olayın yaşandığı bölgeye ihbar üzerine sahil güvenlik, Jandarma ve İtfaiye ekiplerine bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 36 yaşındaki Mohammad Alkanavi cesedine ulaşılırken, Enes Kabbani kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.