Simide zam yapıldı: 10 liraya satılacak il hangisi?

Bayram öncesi simide zam haberi. Hızlı atıştırmalıkların başında gelen simide zam yapıldı. Bursa'da simidin tanesi 1 Temmuz'dan sonra 10 liraya satılacak. 1 simit 10 liraya olacak.

Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Odası yapılan artışla ilgili şu açıklamalı yaptı:

"Hatırlarsınız, son aylarda gelen fiyat farkları simit fiyatlarımızı 7.50 TL'ye çıkarırken önceliğimizin tüketici esnaf bütünleşmesi olduğunu ve tüketicimize en iyiyi sunmanın gayreti İçerisinde her türlü mücadelemizi sürdürdüğümüzü ifade etmiş ve fiyat artışı yapmanın hoşnutsuzluğunu sizlerle paylaşmıştık...

Ancak, takdir edersiniz ki özellikle son altı aydır piyasada yaşanan fiyat artışları bizleri de oldukça büyük sıkıntılarla karşı karşıya getirmiştir.

Başta un, susam, tahin, yağ, elektrik ve doğalgaz vb. olmak üzere ana giderler arasında yer alan artışlar, toplu iş sözleşmeleri dolayısıyla işçilik ücretlerindeki yükselişler ve kiralardaki önlenemeyen yukarı bazlı hareket maliyetlerimizi artırmış ve simit, poğaça, börek, yufka vb. ürünlerde bir fiyat düzenlemesi yapmayı zorunlu hale getirmiştir.

01.07.2023, Cumartesi gününden itibaren bugüne kadar 7.50 TL.'den satılan 100 gram simit 10.00 TL.'den satılacaktır."

İstanbul'da simit kaç lira?

İstanbul'da simit fiyatları değişiklik gösterebiliyor. Mega kentte 100 gramlık simit, Kasım 2022’de 5 liraya çıktı, 2023 yılında 5 lira olan simit, 7 - 7,50 liraya satılmaya başlandı. Kentte bazı noktalarda 8 liraya satılıyor.