Singapur'da Türk mühendis gemiden düştü, arama çalışması başlatıldı

Endonezya'dan Singapur'a seyir halindeki 'Valentina 1' adlı dökme yük gemisinin 29 yaşındaki üçüncü mühendisi Doğukan Demirtaş'tan haber alınamıyor.

17 Aralık 2024 tarihinde saat 21.00 civarında Demirtaş'ın kayıp olduğu fark edilince, bölgede bulunan diğer gemilere "Denize adam düştü" uyarıları yapılmaya başlandı.

Bahodopi Limanı'ndan Singapur'a yola çıkan gemi içerisinde yapılan tüm aramalar sonuçsuz kalırken, Surabaya Kıyı Radyo İstasyonu ve VTS aracılığıyla kayıp denizcinin bulunması için bölgedeki gemilere düzenli anonslar gerçekleştiriliyor.

"İyi haberlerini almak hepimizin en büyük dileği"

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünden 2020 yılında mezun olan Doğukan Demirtaş'ın kayıplara karışması ailesini ve denizcilik camiasını derinden etkiledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFMED) Başkanı Bülent İbik, fakülte dekanlığı ile koordineli çalıştıklarını belirtti. Aynı zamanda dernek yönetim kurulu üyeleri ve avukat Samsa Emin Körüklü aracılığıyla hem Singapur hem de Ankara nezdinde tüm gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi. İbik, "Bir an önce iyi haberlerini almak hepimizin en büyük dileği..." dedi.