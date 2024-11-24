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Sinop’ta 81 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Sinop'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 81 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Haber Merkezi
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Sinop’ta 81 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
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Sinop’ta etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yüksek rakımlı bölgelerdeki köy yolları ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkezde 2, Boyabat’ta 27, Dikmen’de 3, Durağan’da 32, Gerze’de 11, Saraydüzü’nde 2 ve Erfelek’te 4 olmak üzere toplam 81 köy yolunun kapandığı bildirildi.
Ekiplerin yoğun bir mesaiyle çalıştığı belirtilen açıklamada, vatandaşların olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları istendi. Öte yandan, bölgede kar yağışının etkisini sürdürdüğü ve ekiplerin çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği kaydedildi.

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