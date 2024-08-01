Sinop'ta feci kaza! 8 kişi yaralandı
Sinop Havalimanı kavşağında meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
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Sinop Havalimanı kavşağında saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada, A.M.'nin kullandığı otomobil, havalimanı istikametinden Akliman yönüne dönüş yapan S.T. hakimiyetindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Çarpışma sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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