Sırrı Süreyya Önder'den yeni açıklama: 3 aylık sürede her şeyin düzenlenmiş olmasını ümit ediyoruz

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, terör örgütü PKK'nın ateşkes ilan etmesi hakkında konuştu.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan ve bundan sonraki süreç için belirlenen takvimi anlatan Önder, ''Artık meselenin müşkül kısmını geride bıraktık. Önümüzdeki hafta devlet görevlileri ve siyasilerin de dahil olacağı bir dizi toplantı olur ve birçok şey netleşir, bunlar daha da somutlaşır. Önümüzdeki üç aylık sürede her şeyin düzenlenmiş olmasını ümit ediyoruz'' dedi.

"İmralı'da çekim yapıldı"

Terör örgütü PKK'nın ateşkes açıklamasını beklediklerini ifade eden Önder, ''Kandil’e Öcalan’ın videolu mesajı mı gönderildi?'' şeklindeki soruya ''İmralı’da çekim yapıldı ama gönderilip gönderilmediğini bilmiyorum'' yanıtını verdi.

''Önemli olan irade ve kararlılık''

Sırrı Süreyya Önder, “silahların bırakılmasının pratikte nasıl olacağına'' yönelik bir soruyu, ''Onlar için şimdiden hiçbir şey söyleyemem. Önemli olan ortaya konulan irade ve kararlılık. Gerisi her türlü düzenlenir'' diye yanıtladı.

Bundan sonraki süreçte, dünya, bölge ve Türkiye siyasetinin nasıl şekilleneceğine yönelik bir soru üzerine Sırrı Süreyya Önder, ''Önce samimiyetle ve ciddiyetle biz kendi gündemimizi Türkiye olarak bir hale ve yola koyarsak dünyayı ve bölgeyi değiştirebilecek güçte demokratik hamleler birbiri ardına gelir'' ifadelerini kullandı.