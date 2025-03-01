SON DAKİKA... Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına terör örgütü PKK'dan yanıt: 'Ateşkes ilan ediyoruz'

Terör örgütü PKK, ateşkes ilan ettiğini açıkladı.

Kandil’in açıklamasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrıya uyulacağı kaydedildi.

Terör örgütü PKK'nın sözde Yürütme Komitesi'nden yapılan açıklamada "Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denildi.

Terör örgütünün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* Söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz. Fakat başarı için demokratik siyaset ve hukuki zeminin de uygun olması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz.

* Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesinin önünü açmak için bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz. Üzerine saldırı olmadıkça hiçbir gücümüz silahlı eylem yapmayacaktır.

- Parti kongresini toplamak için hazırız. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için uygun güvenlikli ortamın oluşması ve kongrenin başarısı için Öcalan'ın bizzat yönetmesi gerekir.

Teröristbaşı Öcalan çağrı yapmış ve 'Örgüt kendini feshetmeli' demişti

Teröristbaşı Öcalan, terör örgütüne yönelik tarihi bir çağrı yapmış, “Bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” demişti.

İmralı'ya giden 7 kişilik DEM Parti heyeti, teröristbaşı Öcalan’ın mesajını 27 Şubat'ta İstanbul’da yapılan basın toplantısıyla duyurmuştu.