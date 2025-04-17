Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin başhekimden açıklama: Bugün genel durumu düne göre iyi

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekilli Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Dolaşım destek cihazına bağlı durumda olan Önder'in hayati riski devam ediyor.

Önder'in ameliyatını yapan Prof. Dr. Ertan Sağbaş, "Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi" dedi.

Hastaneden yapılan açıklamada, Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği, durumunun kritik olduğu bildirildi.

Başhekim: Sesleri duyuyor tepki veriyor

Hastane Başhekimi Prof.Dr.Çavlan Çiftçi bugün gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder'in bugün genel durumu düne göre iyi. Kendisinin spontan solunumu mevcut. Tedaviye oldukça iyi yanıt veriyor. Sesleri duyuyor, tepki veriyor. Kalbin sol kısmı oldukça iyi kasılıyor. Kalbin sağ kısmında kasılma sorunu var. İyileşme süreci zaman alacak. Bu hasta içi benim öngörüm 10 günle 40 gün arası.

Uzun bir zamana ihtiyacımız var. İyi olacağını düşünüyoruz. Hayati tehlikesi halen devam ediyor. Sol ventrikül çok çok iyi kasılmakta. Hastamızın tansiyonu 110/60 civarında. Sağ ventrikülün kasılma kusuru devam etmekte.

İdrar çıkışı iyi bir şekilde devam ediyor. Özetle yoğun bakım sürecimiz devam ediyor ve zamana ihtiyacımız var. Önceki tanısı nedeniyle verilen tedavilere devam etmek istiyoruz. Daha kuvvetli tedaviler veriyoruz. Hastamızda böbrek yetmezliği yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti milletvekili Pervin Buldan’ı iki kez arayarak hem bilgi aldı hem de ameliyat süreciyle ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buldan’a “Ne gerekiyorsa yapılacak” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve AK Parti temsilcileri ile KDP Genel Başkanı Mesut Barzani ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani parti yetkililerini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.