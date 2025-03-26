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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir teslim oldu

Terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir teslim oldu. Ebru Özdemir, teslim olmasının ardından gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir teslim oldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK silahlı terör örgütünün 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, teslim olmasının ardından gözaltına alındı.

Yakalama emri çıkarılmıştı

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, 'Kent Uzlaşısı' operasyonu kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında "silahlı terör örgütüne yardım" suçu kapsamında "kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu" iddiasıyla tutuklanma kararı vermişti.

Aynı mahkemeönceki gün de Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, "erör örgütünün siyasal alan sorumlusu" olduğu iddia edilen Azad Barış ve Barış'la bağlantılı olduğu ileri sürülen Hunav Altun hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama emri çıkartmıştı.

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