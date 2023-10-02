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Şişli'de beton direğe çarpan cipte 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Şişli'de beton direğe çarpan cipte yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
AA
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Beşiktaş yönüne giden S.T'nin kullandığı 34 FNM 253 plakalı cip, Kağıthane Tüneli çıkışında kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton direğe çarparak durabildi.

Kazada, araçtaki sürücü S.T ile H.A, C.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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