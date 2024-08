Siyasette ‘Can Atalay’ polemiği

Takip Et

Canan SAKARYA - Besti KARALAR

Milletvekilliği düşürülen Gezi Davası hükümlüsü Can Atalay’ın durumu iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararına ilişkin Cumhur İttifakı ortakları tarafından ‘Can Atalay davası kapanmıştır, geri dönüş yolu kapalıdır. Meclisin yetkisi yoktur ‘ yorumları yapılırken, muhalefet partilerinin ise Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının Mecliste okunması konusundaki ısrarı sürüyor. 16 Ağustos’ta CHP’nin önceliğinde 8 partinin talebiyle yapılan olağanüstü toplantıdan sonuç alamayan muhalefet ikinci kez olağanüstü toplantı başvurusu yapmaya hazırlanıyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, dün yaptığı basın toplantısında Can Atalay’la ilgili olarak 10 Eylül’de Meclisin yeniden olağanüstü toplanması için başvuru yapacaklarını duyurdu. CHP Grup Başkanvekili Emir, 16 Ağustos’ta Mecliste yapılan görüşmenin amacına ulaşmadığını belirterek, "Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmediği üç kez Anayasa Mahkemesi tarafından tespit edildi. AYM kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren Can Atalay milletvekilidir, kendisinin gelip yemin ederek göreve başlaması cezaevinde olduğu için imkansızdır. Kendisi cezaevinde defacto bir biçimde tutuluyor” dedi.

"Toplantı çağrısı ciddiye alınamaz"

CHP Grup Başkanvekili Emir’in açıklamalarının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan, ikinci kez tepki geldi. Yıldız, daha önceki açıklamasında Meclisin ikinci kez olağanüstü toplanamayacağını söylemişti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Gazi Meclis 16 Ağustos’ta toplandı. Muhalefetin genel görüşme önergesi 198’e karşılık 244 oyla reddedildi. Cümleleri değiştirerek aynı konuda yapılacak olağanüstü toplantı çağrısı abesle iştigaldir. Ciddiye alınamaz” diyen Yıldız, hukuk devletinde kesinleşmiş mahkeme kararlarına karşı yasama ve yürütmenin yapacağı bir şey olmadığını bildirdi.

Meclis ikinci kez toplanabilecek mi?

MHP aynı konuda Meclisin ikinci kez olağanüstü toplantıya çağrılamayacağını savunurken CHP ise Meclis İç Tüzüğüne dikkat çekerek böyle bir hükmün olmadığını altını çiziyor. CHP’nin 10 Eylül için yapacağı olağanüstü toplantı çağrısı sonrası gözler TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çevrilecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş’un ise olağanüstü toplantı çağrısına 7 gün içerisinde yanıt vermesi gerekiyor.