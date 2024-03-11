Siyasi partilerde yerel seçim hesapları, partiler hangi ilde ne sonuç bekliyor?

CANAN SAKARYA / ANKARA GÜNLÜĞÜ

Liderler, bakanlar, milletvekilleri ve teşkilatların tam kadro sahada olduğu, genel başkanların bir güne iki, hatta üç miting sığdırdığı yoğun bir tempo sürüyor. Ulaşım, kentsel dönüşüm, çevre projelerinin konuşulduğu, sosyal yardım vaatlerinin yapıldığı seçim kampanyalarında siyasi polemik ve tartışmaların da dozu artıyor.

49 adayın yarıştığı İstanbul yerel seçimlerin en kritik adresi. İstanbul seçimlerinin sonucu siyasette ayrı bir önem taşıyor. Çok adaylı İstanbul seçiminde yarış, Cumhur İttifakının adayı Murat Kurum ile CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçecek. İstanbul seçimlerinden elde edilecek sonuç her iki taraf içinde yerel seçim başarısının ölçüsü olarak görülüyor. İstanbul’da seçiminin sonucu CHP’de genel başkan değişikliği ve sonrasında yaşanan iç tartışmalarda dikkate alındığında hem İmamoğlu’nun geleceği hem de CHP’de yeni dönem için belirleyici bir özellik taşıyor.

Cumhur İttifakı, 2019 yılında kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesini yeniden almak istiyor. Pek çok ankete göre ‘başa baş’ bir yarışın sürdüğü İstanbul da önümüzdeki 19 günlük süreç büyük önem taşıyor. AK Parti, bu dönemde İstanbul’da kampanyasını daha da güçlendirecek adımlar atmaya hazırlanıyor.

İstanbul’da açılışlarla sahada olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart’ta Atatürk Hava limanında büyük İstanbul mitingini gerçekleştirecek. CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ise ittifakın dağılmasının ardından ‘İstanbul ittifakı’ sloganı ile taban ittifakına dayalı bir kampanya yürütürken, DEM’le gerçekleştirilen işbirliğini de hassasiyetle yürütüyor.

Cumhur İttifakını sahada, özellikle İstanbul, Ankara başta olmak üzere büyük şehirler daha da fazla hissedilen hayat pahalılığının getirdiği ekonomik güçlükler ve emekliler zorluyor. AK Parti için, Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) tek başına seçimlere girme kararı İstanbul seçimini kritik hale getirirken, Şanlıurfa’da da YRP adayı nedeniyle zorlu bir yarış olacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

CHP’de ise 2019’da ittifak desteğiyle sağlanan başarının yeniden sağlanması çok kolay görünmüyor. Antalya, Hatay, Eskişehir, Adana, Artvin kritik iller olarak görülürken, diğer taraftan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “3 tane ikiz bekliyoruz. Denizli-Manisa, Bursa-Balıkesir, Malatya-Adıyaman” açıklaması ile çıtayı yükseltmiş görünüyor.