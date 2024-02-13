Siyasilerden 'Erzincan' mesajları: İktidarı ve yetkilileri uyarmıştık

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Toprak kaymasının ardından 9 kişiye ulaşılamadığı açıklanırken siyasilerden de olaya ilişkin ilk tepkiler geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve daha birçok isim sosyal medya hesaplarından mesaj yayınladılar.

Özel: Dehşetle takip ediyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı X'te (Twitter) yayınladığı mesajda "Erzincan İliç'te altın madeninde yaşanan felaketi kaygıyla ve dehşetle takip ediyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımız Deniz Yavuzyılmaz, Gamze Taşcıer, Milletvekillerimiz Mustafa Sarıgül, Müzeyyen Şevkin ve PM üyemiz Baran Bozoğlu'dan oluşan parti heyetimiz bölgeye hareket etti. Göçük altında bulunan madencilerimize salimen ulaşılması tek temennimizdir." açıklamasında bulundu.

Akşener: İktidarı ve yetkilileri uyarmıştık

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Fırat Nehri'nin dibinde siyanürle altın aranmasının doğamıza verdiği zarara daha önce de dikkat çekmiş, burada yaşanabilecek tehlikelere karşı iktidarı ve yetkilileri uyarmıştık." dedi.

'Felaket göz göre göre geldi'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise X hesabından paylaştığı mesajda "Beşli çete ve uluslararası sermayeye peşkeş çekilen #Erzincan İliç’teki altın madeninde felaket göz göre göre geldi. Bütün uyarılara rağmen sürekli kapasitesi arttırılan altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerin sağ salim kurtarılması için kamu olanakları seferber edilmelidir. Süreci yakından takip ediyoruz. Meydana gelen göçükte kaybımızın olmaması tek temennimizdir." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Dualarımız maden işçileri için

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise paylaştığı gönderide "Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçilerin bir an önce kurtarılması en büyük dileğimiz. Dualarımız maden işçileri için." ifadelerini kullandı.

Koca: Acil sağlık hizmeti için görev başındayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Erzincan İliç’te bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayı sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başındayız. Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı. Allah bu ve benzeri tüm afetlerden korusun." dedi.

Cevdet Yılmaz'dan mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise mesajında "Erzincan İliç’te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen tüm madencilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devlet olarak tüm imkânlarımızla sahadayız. Ekiplerimiz olayın yaşanması ile birlikte bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Bölgeye takviye ekipler de ivedilikle sevk edilmiştir. İrtibat kurulamayan kardeşlerimize ulaşmak için tüm çabamızı sarf ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Erbakan: Haberleri endişe ile izliyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması neticesinde çok sayıda işçi kardeşimizin göçük altında kaldığı haberlerini endişeyle izliyoruz. İşçi kardeşlerimizin bir an önce sağ salim kurtarılması için dua ediyor, Erzincan teşkilatımız vasıtasıyla gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdağ: Doğa soykırımı yaşanıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Erzincan İliç’te yaşanacak felaket konusunda 25 Haziran 2022’de iktidara uyarmıştık. Maden kısa bir süre için kapandı. Sonra tekrar açıldı. Ve bugün çok büyük bir doğa soykırımı yaşanıyor." dedi.

İnce'den mesaj

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce X hesabında "Dualarımız; Erzincan İliç'te altın madeninde meydana gelen göçük faciasında toprak altında kalan işçilerimize. Umarım tüm işçilerimiz göçük altından sağ salim çıkar." mesajını paylaştı.

Yavaş: Herhangi bir kötü haber almamayı temenni ediyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mesajında "Erzincan altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan madencilerimiz olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Herhangi bir kötü haber almamayı temenni ediyorum." dedi.

İşte siyasilerin mesajları:

Erzincan İliç'te altın madeninde yaşanan felaketi kaygıyla ve dehşetle takip ediyoruz.



Genel Başkan Yardımcılarımız Deniz Yavuzyılmaz, Gamze Taşcıer, Milletvekillerimiz Mustafa Sarıgül, Müzeyyen Şevkin ve PM üyemiz Baran Bozoğlu'dan oluşan parti heyetimiz bölgeye hareket etti.… — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 13, 2024

Erzincan altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan madencilerimiz olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Herhangi bir kötü haber almamayı temenni ediyorum. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 13, 2024

Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçilerin bir an önce kurtarılması en büyük dileğimiz. Dualarımız maden işçileri için. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 13, 2024

Erzincan İliç’te bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayı sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başındayız. Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı. Allah bu ve benzeri tüm afetlerden korusun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 13, 2024

Erzincan İliç’te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen tüm madencilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Devlet olarak tüm imkânlarımızla sahadayız. Ekiplerimiz olayın yaşanması ile birlikte bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Bölgeye takviye ekipler… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) February 13, 2024

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması neticesinde çok sayıda işçi kardeşimizin göçük altında kaldığı haberlerini endişeyle izliyoruz.



İşçi kardeşlerimizin bir an önce sağ salim kurtarılması için dua ediyor, Erzincan teşkilatımız vasıtasıyla… — Dr. Fatih Erbakan (@ErbakanFatih) February 13, 2024

Erzincan İliç’te yaşanacak felaket konusunda 25 Haziran 2022’de iktidara uyarmıştık. Maden kısa bir süre için kapandı. Sonra tekrar açıldı. Ve bugün çok büyük bir doğa soykırımı yaşanıyor. @zaferpartisi pic.twitter.com/zS3rXvYUm5 — Ümit Özdağ (@umitozdag) February 13, 2024

Dualarımız; Erzincan İliç'te altın madeninde meydana gelen göçük faciasında toprak altında kalan işçilerimize. Umarım tüm işçilerimiz göçük altından sağ salim çıkar. — Muharrem İNCE (@vekilince) February 13, 2024

Erzincan'da maden ocağında meydana gelen heyelanla ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyorum...



Fırat Nehri'nin dibinde siyanürle altın aranmasının doğamıza verdiği zarara daha önce de dikkat çekmiş, burada yaşanabilecek tehlikelere karşı iktidarı ve yetkilileri uyarmıştık.… — Meral Akşener (@meral_aksener) February 13, 2024