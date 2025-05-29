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Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu serbest bırakıldı

Aydın’ın Söke ilçesinde bir düğünde tabancayla havaya ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
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Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu serbest bırakıldı
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Aydın'da, düğün konvoyunda tabancayla havaya ateş açan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu gözaltına alınmıştı.

Tabancayla havaya ateş açtığı görüntülendi

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, Yağız Pullukçu'nun düğün konvoyunun beklediği esnada tabancayla havaya ateş ettiği görüntülerin haberlere konu olması üzerine inceleme başlatmış ve ilçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma sonucu Pullukçu gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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