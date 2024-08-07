SON DAKİKA: Adana'da peş peşe korkutan depremler! Çevre illerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05:32'de 4.6 büyüklüğünde, 05:33'te 4.5 büyüklüğünde, saat 05:34'te 4.0 büyüklüğünde ve saat 05:58'de 3.7 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

Saat 05:32'de meydana gelen depremin derinliği 7.6 kilometre, 05:33'te, 05:34'te ve 05:58'de meydana gelen depremlerin derinliği ise 7.0 km olarak ölçüldü.

Kozan Kaymakamı'ndan açıklama

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü yaptığı açıklamada, "Bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Apartmanda yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı evlerinden çıkmışlar. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremlerden kaynaklı olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."