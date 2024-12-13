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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 07.35'te Afyonkarahisar'da merkez üssü Sultandağı olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 12.51 km olarak ölçüldü.

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