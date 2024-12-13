SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 07.35'te Afyonkarahisar'da merkez üssü Sultandağı olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 12.51 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 13, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Sultandağı (Afyonkarahisar)
Tarih:2024-12-13
Saat:07:35:02 TSİ
Enlem:38.69639 N
Boylam:31.47139 E
Derinlik:12.51 km
Detay:https://t.co/SdUsbvanZA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi