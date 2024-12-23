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SON DAKİKA... Ambarlı Limanı'nda konteyner gemisi battı: Personel tahliye edildi (Video)

Son dakika haberi... İstanbul Ambarlı Marpot Limanı’nda AMNAH isimli konteyner gemisi battı. Gemi personeli tahliye edildi, konteynerlerden bazıları denize döküldü.

Haber Merkezi
İHA
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SON DAKİKA... Ambarlı Limanı'nda konteyner gemisi battı: Personel tahliye edildi (Video)
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İstanbul Ambarlı Marpot Limanı’nda AMNAH isimli konteyner yüklü gemi sabaha karşı yan yattı.

Konteynerlerden bazıları denize dökülürken bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ambarlı Marpot Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personelinin tahliye edilmiş olduğu ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serilmiş olduğu bilgisi üzerine botumuz dönüşe geçti" denildi.

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