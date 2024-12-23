SON DAKİKA... Ambarlı Limanı'nda konteyner gemisi battı: Personel tahliye edildi (Video)

İstanbul Ambarlı Marpot Limanı’nda AMNAH isimli konteyner yüklü gemi sabaha karşı yan yattı.

Konteynerlerden bazıları denize dökülürken bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ambarlı Marpot Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personelinin tahliye edilmiş olduğu ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serilmiş olduğu bilgisi üzerine botumuz dönüşe geçti" denildi.