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Bakan Güler: PKK ve uzantıları derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmeli

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler PKK’ya silah bırakma çağrısında bulundu. Bakan Güler, PKK ve farklı isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları fesih kararı almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir” dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Güler: PKK ve uzantıları derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmeli
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den PKK’ya silah bırakma çağrısında bulundu. Bakan Güler, PKK ve farklı isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları fesih kararı almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir” dedi.

 Bakan Güler şu ifadeleri kullandı:

"PKK ve farklı isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları fesih kararı almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır. Ateşkes gibi hususlar gündeme getirilmemeli, böyle bir şey asla söz konusu değil."

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