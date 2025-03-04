Son dakika | DEM Parti: Siyasi parti turuna başlayacağız

DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İmralı’nın çağrısına ilişkin, “Bu sürecin selameti açısından adım atması gereken iktidar ve devlettir. Barışı önce dilimizde inşa edeceğiz. Sayın Erdoğan'ın bu süreci sahiplenmesi önemlidir ama barışın tesisi için söz yetmez, eylem ve icraat gerekir. Yasal, demokratik ve hukuki adımlar biran önce atılmalıdır” dedi.

DEM Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğululları, Meclis’te gazetecilerle bir araya geldi. Abdullah Öcalan’ın çağrısını değerlendiren eş genel başkanları basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.

"Demokratik, yasal ve hukuki adımlar atılmalı"

DEM Eş Genel Başkanları, Hükümetin sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için yasal, demokratik ve hukuki adımların atması gerektiği çağrısında bulundular.

Adım atma sırasının Hükümette olduğunu savunan Hatimoğulları, umudun daha da büyümesi için PKK'nin kongresini toplayacağı zeminin oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Hatimoğulları, “Bu sürecin selameti açısından adım atması gereken iktidar ve devlettir. Barışı önce dilimizde inşa edeceğiz. Sayın Erdoğan'ın bu süreci sahiplenmesi önemlidir ama barışın tesisi için söz yetmez, eylem ve icraat gerekir. Bu da sayın Cumhurbaşkanı'ndan beklenir. Bu başlangıcı büyütmek ve geliştirmek bizlerin elindedir” dedi.

Eş Genel Başkanları Öcalan’ın, süreci yürütebilmesi için İmralı’da bazı olanakların sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, süreçle ilgili ayrıca Meclis’te tüm partilerin temsil edileceği bir komisyonun kurulması çağrısında da bulundular.

“Erdoğan’dan randevu talep edilecek”

DEM Eş Genel Başkanları bu kez sürecin yürütülmesi ile ilgili siyasi partileri ziyaret edecek. Hatımoğlları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dahil olmak üzere tüm siyasi partilerden randevu talep edeceklerini belirterek, "Siyasi parti turlarını yapacağız. Bu süreçte Cumhur İttifakı'nın birleşenleri de olacak" dedi. Eş Genel Başkanları, İmralı heyetinin Suriye'nin kuzeyine de gideceğini duyurdu.

‘CHP’ye muhalefet eleştirisi’

CHP'nin TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın DEM Parti ile yürütüle sürecin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bir dönem daha kazandırmak için anayasayı değiştirecek 400 oya erişilmesi için başlatıldığı yönündeki soruya ise Bakırhan yanıt verdi.

Bakırhan, CHP’den çok daha yapıcı bir muhalefet beklediklerini belirterek şöyle dedi: “ Ömrünü cezaevlerinde geçirmiş baskıcı politikaları yaşamış siyasi parti geleneğinden gelenlere 400 için yapılıyor demek siyasi etiğe uygun değil. Gerçek bir muhalefet varsa burasıdır. Doğruları çekinmeden yapan bir muhalefettir. Ayıptır biz onların cumhurbaşkanı adaylarına oy verdik, Erdoğan'a mı oy verdik biz. İktidarla ne zaman arka kapılar arkasından siyaset yaptık. AK Parti ile anlaşıyorsak neden cezaevleri bizim arkadaşlarımızla dolu. CHP süreci heba etmemeli. Beğenmiyorlarsa kendi yol haritalarını ortaya koymalı. Türkiye'nin birinci partisi olacaksın yol haritan yok, 'birini seçtirmek için uğraşıyorlar' bu doğru değil. Kimin cumhurbaşkanı olduğu bu meselelerin çok gerisinde kalır. Gerçek bir muhalefete bu söylenmez. Ne yapalım silahlar devam mı etsin? Birinci parti böyle olunmaz."