Son dakika: Erdoğan açıkladı: İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "İnşallah 81 vilayetimizin her biri gibi bilhassa Fatih’in emaneti olan güzel İstanbul’umuzu, Fatih'in fethettiği İstanbul'u muradına kavuşturacağız. Yeniden İstanbul halkına hizmet eder hale getireceğiz. İstanbul’u son beş yıllık fetret devrinden mutlaka çıkaracağız" dedi. Erdoğan sonrasında Murat Kurum'u İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

14:37

İstanbul'u muradına kavuşturacağız

İnşallah 81 vilayetimizin her biri gibi bilhassa Fatih’in emaneti olan güzel İstanbul’umuzu, Fatih'in fethettiği İstanbul'u muradına kavuşturacağız. Yeniden İstanbul halkına hizmet eder hale getireceğiz. İstanbul’u son beş yıllık fetret devrinden mutlaka çıkaracağız.

İstanbul’un bir beş yıl daha kaybetmeye tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz de çok net görebiliyoruz.

14:33

Özgür Efendi önce efendilerinden kurtulsun

CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturmak, vesayet gölgesini kabul ettiğinizde kolaydır. Asıl olan gerçek manada bir siyasi aktör olabilmektir. Özgür Efendi önce vasilerinden, efendilerinden, ağa babalarından kurtulsun. Sonra kendisiyle özgür bir siyasetçi olarak muhatap olmayı düşünecek arkadaşlarım var.

14:30

Özgür Efendi’yi de özgürleştireceğiz

Bizi üzen, ülkemizin ikinci büyük siyasi partisi CHP’nin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır. Açıkçası, CHP uzunca bir süredir siyaseten iflas etmiş durumdadır. Ne millete umut verebiliyorlar, ne de proje ortaya koyabiliyorlar.

Bu partinin emanetçi genel başkanı milletki tahkir ederek parti içi iktidar kavgasını unutturmaya çalışıyor. Özgür Efendi’nin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tuttu. Aynı zamanda Özgür Efendi’yi de özgürleştireceğiz.

Ama bunun için öncelikle CHP’nin başındaki zatın sabık genel başkanının yaptığı gibi teröristlere ve destekçilerine sahip çıkmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Özgür Efendi nerede bir demokrasi düşmanı varsa, nerede bir terörist varsa sırtını sıvazlıyor.

Bu zatın gidişatı şu anda pek de iyi gözükmüyor. Baksanıza daha bismillah demeden anayasal düzeni kastetmekten 18 yıl ceza almış bir teröristi, adeta cezaevinden tünel kazarak, Meclis’e sokma derdine düşüyor.

14:28

Riyad’dan size ekmek çıkmaz

Gençler, her karışı terle ve kanla sulanmış vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmaya kalkanlara meydanın boş olmadığını göstermek boynumuzun borcudur. Riyad’dan size ekmek çıkmaz.

Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimiyseniz, dürüstseniz bunu ülke genelinde milli ve yerli olarak ifade edin.

14:27

Bu milletin Gazi Mustafa Kemal’le bir sorunu yok

Puslu dönemlerinin kadrolu provokötörlerine yeniden işbaşı yaptırılırken, 30 yıl öncesinin senaryoları güncellenmeye ihtiyaç bile duyulmuyor. Cumhuriyetimiz ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal istismara en elverişli malzeme olarak öne sürülüyor. Bu milletin Gazi Mustafa Kemal’le bir sorunu, sıkıntısı, bi derdi yoktur.

14:25

Kibirli cehaletin nerelere varabileceğini 28 Şubat'ta gördük

İBB adaylığımızdan itibaren siyasi hayatımızın her safhasında biz bunlarla karşılaştık, mücadele ettik. Bu kibirli cehaletin nerelere varabileceğini 28 Şubat döneminde, iktidarımızın ilk yıllarındaki müessif hadiselerde hep birlikte gördük. Bu kirli oyunun siyasetteki en büyük aparatı da maalesef hep CHP oldu.

14:23

Kelime-i tevhidi bilemeyecek kadar gaflet çukurundalar

Yıllarca önyargılarını gerçek zannettiler, yıllarca sahte korkularının esiri oldular. Kelime-i tevhidi bilemeyecek kadar cehalet, gaflet çukurunda bulunuyorlar.

14:21

Eski Türkiye’deki kimi senaryolar yeniden tedavüle sürülüyor

Eski Türkiye’de kaldığını umut ettimiz kimi senaryolar yeniden tedavüle sürülmeye başlandı. 28 Şubat dönemindeki provokasyonların kötü kopyası niteliğindeki oyunlarla seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışıyor.

Bu güruha mensup kişilerin ortak özelliği elifi görse mertek sanacak kadar cahil olmalarıdır. Bunlar ülkemizin vatandaşıdırlar. Ama kendi milletlerine bir turist kadar yabancıdırlar. Cengiz Aytmatov’dan atıfla ‘mankurt’ diye sınıflandırdığımız etki elemanları cahil oldukları için güdülmeye de son derece müsaittirler.

14:18

Siyasi kültürümüzde milletle inatlaşma olmaz

Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri vardır. Bizim siyasi kültürümüzde milletle inatlaşma, küsme olmaz. Millete hakaret asla söz konusu olamaz. Biz vatandaşlarımıza sadece tercihlerini eser ve hizmet siyasetinden yana kullanmaları tavsiyesinde bulunmakla mükellefiz.

14:16

Kendini şehrine hizmet etmeye vakfedecek adayları çıkarıyoruz

Kendini değil, kendini düşünen; laf değil proje üreten, bahane değil çözüm peşinde koşan; kendi hayatını değil, halkın hayatını kolaylaştıran; kibirli değil tevazuyla hareket eden; kendini şehrine hizmet etmeye vakfedecek belediye başkan adaylarıyla milletimizin karşısına çıkıyoruz.

14:13

“Mecbur değilsin, şehrin seninle değişsin”

Muhalefet belediyelerinin kötü yönetilmelerinin faturasını da milletimizi mağdur etmemek adına yeri geldiğinde biz ödeme mecburiyetinde kalıyoruz. Ülkemizi ve şehirlerimizi böyle bir iklimle karşı karşıya bırakmaya hiçbirimizin hakkı yoktur.

Muhalefetin ideolojik dayatmaları ve korku siyaseti sebebiyle hak ettikleri hizmetlerden mahrum kalan vatandaşlarımıza “Mecbur değilsin, şehrin seninle değişsin” diyoruz.

14:09

Belediyecilikte bir destan yazdık

Artık 30 yılı bulan şanlı bir geçmişten süzülüp gelen birikim ve donanıma sahibiz. Gerçekten de 1994 yılından itibaren ülkemizde yeni bir belediyecilik felsefe ve uygulamasını hayata geçirmiş bir kadroyuz. Rüştümüzü önce yerel yönetimlerde ispat ettik. Tüm engellemelere rağmen belediyecilikte bir destan yazdık. 94 ruhu denen belediyecilik anlayışıyla çığır açtık. Yerel yönetimlerde bir referans haline geldik.

14:07

Adaylar kapsamlı istişarelerle belirlendi

Milletimizin huzuruna çıkardığımız adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. AK Parti ülkemizde istişare kültürünün en geniş uygulandığı tek siyasi teşekküldür. Adaylarımızın her birini kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonucunda belirledik.

14:04

Erdoğan’dan Filistin mesajı

Bu toplantımızı 7 Ekim’den bu yana İsrail vahşetine maruz kalan Gazzeli kardeşlerimizin acısıyla, yüreklerimizin dağlandığı son derece hüzünlü bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Çoğu çocuk ve kadın 23 bin Filistinli kardeşimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Vatanları için savaşan tüm Filistinli yiğitlere buradan selamlarımızı iletiyoruz.

14:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına “Yeniden İstanbul”, “Hazır mıyız” diyerek başladı.