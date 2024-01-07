Murat Kurum kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Kurum’ın üstlendiği görevler ve siyasi kariyeri

AK Parti'nin İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkarmasına kesin gözüyle bakılan Murat Kurum 7 Mayıs 1976’da Ankara’nın Çankaya ilçesinde dünyaya geldi.

İlkokulu Konya’da okuyan Murat Kurum, babası Mehmet Kurum’un tayini nedeniyle okula Mardin’de devam etti. Sonrasında ailesiyle birlikte Ankara’ya taşınan Murat Kurum, İlköğretimini Seyranbağları İlkokulu'nda tamamladı. Kurum, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi'nde tamamladı.

Murat Kurum, Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1999’da mezun oldu.

Kurum, eşi Şengül Kurum ile de üniversite yıllarda tanıştı. 2000 yılında evlendiklerinde Murat Kurum 24, Şengül Hanım 23 yaşındaydı.

Kamuyla TOKİ'de tanıştı

Yüksek lisansını kentsel dönüşüm alanında yapan Kurum, 1999-2005 yılları arasında Türkiye'nin farklı yerlerinde, onlarca farklı şantiyede çalıştı. Kamuyla 2005 yılında TOKİ'de, Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak çalışmaya başladığında tanıştı.

Murat Kurum, 2006-2008 TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Yeni sistemin ilk Çevre Bakanı

Murat Kurum, 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı.

2018-2023 arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yapan Murat Kurum, 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti’den 28. Dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM’ye girdi.

Şengül Kurum ile evli olan Murat Kurum’un üç çocuğu bulunuyor.