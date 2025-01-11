SON DAKİKA: Hatay bugün de sallandı: Akdeniz'de İskenderun açıklarında deprem
Son dakika haberi... Akdeniz'de Hatay’ın İskenderun ilçesi açıklarında saat 04.18'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün de Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem olmuştu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay’ın İskenderun ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğündeki deprem oldu. Deprem, saat 04.18’de yerin yaklaşık 4 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 11, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.76 km] İskenderun (Hatay)
Tarih:2025-01-11
Saat:04:18:39 TSİ
Enlem:36.71417 N
Boylam:36.15111 E
Derinlik:4.32 km
Detay:https://t.co/fHj9v9nziT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Dün de deprem olmuştu
AFAD'ın verilerine göre; Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dün saat 07.08 sıralarında 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı korkuya neden olmuş ve vatandaşlar kendilerini sokağa atmıştı.