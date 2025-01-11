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SON DAKİKA: Hatay bugün de sallandı: Akdeniz'de İskenderun açıklarında deprem

Son dakika haberi... Akdeniz'de Hatay’ın İskenderun​ ilçesi açıklarında saat 04.18'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün de Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: Hatay bugün de sallandı: Akdeniz'de İskenderun açıklarında deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay’ın İskenderun​ ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğündeki deprem oldu. Deprem, saat 04.18’de yerin yaklaşık 4 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Dün de deprem olmuştu

AFAD'ın verilerine göre; Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dün saat 07.08 sıralarında 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı korkuya neden olmuş ve vatandaşlar kendilerini sokağa atmıştı.

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