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Son dakika! Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Yaralılar var

Küçükçekmece Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı. 35 kişinin yaralandığı kazada 1 kişi öldü.

Haber Merkezi
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Son dakika! Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Yaralılar var
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Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 kişi yaşamını yitirdi

İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı.

İlk bilgilere göre kazada 35 kişi yaralandı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi kazada son durumu aktarırken, 'Meterobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.' ifadelerini kullandı.

Seferler durdu

Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

Bu arada kazada yara almadan kurtulan yolcular, metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaşmaya çalışıyor.

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamazken, uzun araç kuyruğu ve yolcu yoğunluğu oluştu.

Kaza anı ise böyle güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

 

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