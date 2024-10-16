Son dakika: Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirilme' kararı verdi
İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi avukatlarının itirazına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirilme' karar verdi. Kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın açtığı hakaret davası kapsamında verildiği belirtiliyor.
İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi avukatlarının itirazına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirilme' karar verdi.
Kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın açtığı hakaret davası kapsamında verildiği belirtiliyor.
Bugün yapılan duruşmada, İnal’ın avukatı, Kılıçdaroğlu’na yönelik şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, mahkemeden Kılıçdaroğlu’nun zorla getirilmesini talep etti. Mahkeme, bu talebi yerinde bularak, sanığın zorla getirilmesi kararını açıkladı.
Mahkeme itirazı kabul etmedi
Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in yetkilendirmesiyle duruşmaya katılan Avukat Uğur Çelik, “Müvekkilimizin ikametgahı Ankara’dadır, talimatların buraya gönderilmesini talep ediyoruz” açıklamasında bulundu. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmeyerek, Kılıçdaroğlu’nun duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.
Dava İnal’ın Kılıçdaroğlu’na açtığı hakaret suçlamasına dayanıyor
Davanın ayrıntıları, İnal’ın Kılıçdaroğlu’na karşı açtığı hakaret suçlamalarına dayanıyor ve sürecin nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.