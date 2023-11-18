Son dakika: Meral Akşener'den İYİ Parti'deki istifalara ilişkin ilk açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Şile’de düzenlenen istişare toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Partimizde 8 kişi farklı aralıklarla istifa etti. Demek ki bazı şeyleri anlatmak farz oldu. Ben asla istifa edip giden arkadaşlarımız hakkında onları incitecek tek cümle etmedim. Biz hiçbir zaman kavgaya girmedik. Genel olarakta giden her arkadaş da bizi HDP'yle eşgüdümlü hale getirerek gitti.

* Seçilirken hiçbir şey olmadı. Sonra nedense HDP bu arkadaşların, hayatına girdi ve çok üzüldüler. Sanki HDP'yle yakınlığımız varmış gibi... Her giden arkadaş millete hesap vermek yerine hayal kırıklığına uğrattıkları seçmenlere hesap vermek yerine hakaret etmeyi tercih ettiler. Buna rağmen ben bu insanların hakkında konuşmadı. Bu kişilerden biri sadece MHP'ye gitti. 3 arkadaş, AK Parti'ye gitti, bir arkadaş hiçbir yere gitmedi, bir arkadaşımız da parti kurdu. Tam 8 kişi, bir arkadaşımızda seçime yakın gitti.

"İspat edildiği takdirde..."

* Benim değil, oğlumun ve eşinin hesaplarının kontrol edildiği gayri resmi bildirildi. Bu doğru bir bilgi. Biz ilgili bankaya müracaat ettik, şimdi o gayri resmi bilgi resmi hale gelecek. Ya da o banka diyecek ki 'biz bulamadık'. Buradan dünkü sorulara son bir cevap vereyim; benim, oğlumun, gelinimin, 4 kız yeğenimin, çocukluk arkadaşlarımızın, hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle ne AK Parti belediyesiyle ne CHP belediyeleriyle ne ilçe belediyeleriyle herhangi bir irtibatı, iltisakı, işi, gücü yoktur. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım. Buradan belediye başkanlarına sesleniyorum; ben bu işlerde olmadığıma göre, şayet partimizde bu manada iş güç yapan var ise bunlar belediye başkanlarının bilgisi dahilinde midir? Tebessüm edilerek sorulan soruların cevaplarını ben kendimle ilgili verdiğime göre şimdi ilgili belediye başkanlarına sormalarını talep ediyorum.

* Bunlar sürecek dün olduğu gibi olacak. Bazılarının yaptığı siyasi dolandırıcılıktır. Sayın Nebioğlu'nu ben hiç tanımam. Bir soru sordum, 'Niçin bize geldiniz?' Verdiği cevap şu; 'Ben zaten AK Partili'ydim. Murat Merca'nın çok yakınıydım. Maddi manevi AK Parti'ye çok yardımım oldu. Ben belediye başkanı olmak istiyorum. Siz AK Parti ve MHP'yle ittifak yapıp beni aday göstermeliydiniz.' Nebi Hatipoğlu 4 gün sonra AK Parti'ye geçti. Erdoğan bunları görmüyor mu acaba? Her gidene çok üzülmüşümdür ama şimdi bir kurban keseceğim.