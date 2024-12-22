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Son Dakika... Muğla'da hastaneye ambulans helikopter çarptı: 4 can kaybı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan ambulans helikopter, yakınındaki boş alana düştü. Muğla Valisi Akbıyık, "Hastanemizin 4. katına çarpıyor helikopter. 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel vefat ediyor. Yoğun sis var. Kazanın nedeni araştırılıyor" dedi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Haber Merkezi
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Son Dakika... Muğla'da hastaneye ambulans helikopter çarptı: 4 can kaybı
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Muğla'ya dün görevli olarak gelen ambulans helikopter, olumsuz hava koşulları nedeniyle havalanamadı. Bugün sabah saatlerinde Antalya'ya gitmek üzere havalanan helikopter, kısa bir süre sonra yoğun sis nedeniyle hastane binasına çarptı ve kaza kırıma uğradı.

Düşen ambulans helikopterin havalandığı o anlar ortaya çıktı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopterin hastaneye çarpmadan önceki son saniyeleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde helikopterin hastaneye doğru yönelmesi ve vatandaşın telaşı yansıdı.

İşte o korkunç anlar...

Bakan Tunç'tan başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi:

"Sağlık Bakanlığına bağlı hizmet veren ambulans helikopterin Muğla'da düşmesi sonucu şehit olan pilotlarımıza, hekimimize ve sağlık çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Mekânları cennet, makamları âli olsun.

Ailelerinin, yakınlarının ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

Vali Akbıyık kazanın nedenini açıkladı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopertin kalkış yaptığı sırada pervanesinin hastaneye çarptığını vurguladı. Helikopterin Muğla'dan Ankara'ya gittiğini belirten Vali Akbıyık, kazanın sisten kaynaklı olduğunu da açıkladı.

2 pilot, 1 hekim ve 1 personel hayatını kaybetti

Öte yandan Vali Akbıyık, acı haberi paylaştı. Feci kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelin hayatını kaybettiği vurgulandı.  

Sağlık Bakanlığı'ndan ilk açıklama

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparken, şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun.

Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır."

Çok sayıda sağlık ekibi bölgede

Çarpmanın etkisiyle helikopter, hastanenin acil bölümünün bahçesine düştü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olayı değerlendiren uzmanlar, kesin kaza kırım raporunun 3 aylık sürede belirleneceğini, kaza nedenin şu an için belli olabileceğini söyledi.

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