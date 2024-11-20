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SON DAKİKA... Nasuh Mahruki tutuklandı

Son dakika haberi... Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Nasuh Mahruki tutuklandı
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Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Yüksek Seçim Kurulu'yla ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı  paylaşımlar nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. 

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda ifade veren Mahruki, ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Suçlamaları kabul etmedi

Mahkeme ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Mahruki eleştiri hakkını kullandığını ifade etti. Mahkeme Mahruki'nin,  'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldıNasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldıGündem

 

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