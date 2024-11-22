Sabiha Gökçen'den uçuşların yüzde 10'u iptal edildi!

HEAŞ'tan konuya ilişkin şu açiklama yapıldı:

“Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle; MADKOM kararı ile 23.11.2024 tarihinde saat 15:00’e kadar olan uçuşların %10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.”