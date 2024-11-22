  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sabiha Gökçen'den uçuşların yüzde 10'u iptal edildi!
Takip Et

Sabiha Gökçen'den uçuşların yüzde 10'u iptal edildi!

Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle; Meteorolojik Acil Durum Komitesi/Kriz Merkezi (MADKOM) kararı ile 23.11.2024 tarihinde saat 15:00’e kadar olan uçuşların %10’u iptal edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sabiha Gökçen'den uçuşların yüzde 10'u iptal edildi!
Takip Et

HEAŞ'tan konuya ilişkin şu açiklama yapıldı:

“Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle; MADKOM kararı ile 23.11.2024 tarihinde saat 15:00’e kadar olan uçuşların %10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.”

AKOM'dan İstanbul için saatli uyarı: Fırtına, yağış, kar...AKOM'dan İstanbul için saatli uyarı: Fırtına, yağış, kar...Gündem

 

OpenAI’dan yeni adım! Google’a rakip olacak, hakimiyetini sarsacakOpenAI’dan yeni adım! Google’a rakip olacak, hakimiyetini sarsacakTeknoloji

 

 

Gündem
Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklandı
Yasa dışı bahis soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı
Son dakika: Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı
Son dakika: Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı
NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'yi ziyaret edecek
NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'yi ziyaret edecek
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu paylaşımı: Her zaman doğru tarafta duracağız
Özel'den Kılıçdaroğlu paylaşımı: Her zaman doğru tarafta duracağız
Yenidoğan çetesinin yöneticisi savunma yaptı: Bebek katilliği ile kimse beni yaftalayamaz
Yenidoğan çetesinin yöneticisi savunma yaptı: Bebek katilliği ile kimse beni yaftalayamaz
İmamoğlu: Yargı sopasıyla mesajlar vermek isteyen akıllara bu millet pabuç bırakmaz
İmamoğlu: Yargı sopasıyla mesajlar vermek isteyen akıllara bu millet pabuç bırakmaz