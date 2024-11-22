OpenAI’dan yeni adım! Google’a rakip olacak, hakimiyetini sarsacak

ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI’ın, Alphabet’in Google’ının hakimiyetine meydan okumak için bir web tarayıcısı geliştirdiği belirtiliyor. Bu haber, ABD Adalet Bakanlığı’nın Google’a Chrome tarayıcısını elden çıkarması için baskı yapmasının ardından geldi.

Geliştiricilerle planlar görüşüldü

The Information’ın haberine göre OpenAI, Conde Nast, Redfin, Eventbrite ve Priceline gibi önemli isimler de dahil olmak üzere uygulama ve web sitesi geliştiricileriyle planlarını görüştü.

Rakip tarayıcı sohbet robotuyla entegre olacak

Fikir, sohbet robotuyla entegre olacak bir web tarayıcısı geliştirmek. Yapay zekâ girişimi ayrıca seyahat, yemek, perakende web siteleri ve gayrimenkul dahil olmak üzere arama özelliklerini desteklemek için anlaşmalar yaptı veya görüşmeler gerçekleştirdi.

OpenAI ayrıca Google’ın önemli bir ortağı olan Samsung Electronics’in cihazları için yapay zekâ özellikleri sağlama konusunda da görüşmeler yaptı.

ChatGPT’nin üreticisinin hâlihazırda Apple ile bir ortaklığı bulunuyor ve şirketin yeni cihazlarındaki “Apple Intelligence” özelliklerini destekliyor. Sam Altman liderliğindeki OpenAI, SearchGPT ürünüyle zaten arama alanına girdi.

Google’ın arama pazarındaki hakimiyeti inceleme altına alındı

Bu arada Google’ın arama pazarındaki hakimiyeti inceleme altına alındı. Perşembe günü ABD Adalet Bakanlığı, Google’ın Chrome üzerindeki kontrolünün bir tür tekel olduğunu savundu.