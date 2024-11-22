Trump Media’dan kripto için yeni hamle: TruthFi geliyor

Trump Media’dan kripto para sektörünü harekete geçirecek yeni bir adım daha geldi. ABD’ye yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın kripto para yanlısı duruşu, 2024 seçimlerinden bu yana Bitcoin’in birçok kez yeni rekor seviyeye ulaşmasına neden olmuştu.

Kripto borsasına giriş yapmak istiyor

Trump Media geçen hafta kripto piyasaları için dikkat çeken bir adım atmıştı. Trump Media kripto para platformu Bakkt’ı satın almak için görüşmelere başladı. Haberin duyulmasının ardından şirket hisseleri ve Bitcoin’de ciddi yükselişlerk görüldü.

Trump Media’dan yeni kripto hamlesi geldi

Marka avukatı Josh Gerben’in paylaştığı bilgiye göre, Trump Media (patent başvurusunda T Media Tech LLC olarak geçiyor) 18 Kasım’da “TruthFi” markası için ABD Patent ve Marka Ofisi’ne (USPTO) başvuruda bulundu.

TruthFi marka başvurusu şu unsurları içeriyor:

- Dijital cüzdanlar

- Finansal araştırma amaçlı veri ve istatistik analizi ve derlemesi

- Kripto para ve kredi kartı ödeme işlemleri

- Finansal varlık yönetimi

- Dijital varlık ticareti

Trump Media’nın kripto planı için çalışmaları devam ediyor

New York Times’a konuşan Gerben, marka başvurusunun Trump Media’nın kripto işine girme planları için istenen ismi rezerve etme yolu olabileceğini söyledi:

“Deneyimlerime göre, çoğu zaman bir müşteri başvuru yaparsa ortada bir şeyler dönüyor demektir.”

Trump Media’nın az sayıda çalışanı göz önüne alındığında, New York Times’a göre şirketin bir kripto para işine girmesi bir şirket satın almasını gerektirebilir. Financial Times daha önce Trump Media’nın Intercontinental Exchange (ICE) destekli kripto para şirketi Bakkt Holdings’i (BKKT) satın almak için ileri düzeyde görüşmeler yaptığını bildirmişti.

Trump, Trump Media’da bir görevi olmasa da şirketin en büyük hissedarı ve hisselerin yaklaşık yüzde 53’üne sahip. Büyük oğlu Donald Trump Jr. ise şirketin yönetim kurulunda yer alıyor.

Kazan-kazan durumu yaratabilir

Başkan seçilen Trump, daha önce Bitcoin ve kripto para hakkında olumsuz konuşsa da 2024 seçimlerinden önce bu tutumunu tersine çevirmişti. Bu hamle, ona kripto para odaklı seçmenlerden potansiyel oylar kazandırmıştı.

Trump’ın medya şirketinin kripto sektörüne girmesi ve Beyaz Saray yönetimine kripto yanlısı yeni yöneticiler ataması, başkan seçilen için kazan-kazan durumu yaratabilir.