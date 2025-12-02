Silivri Botaş tesislerinde yangın! İstanbul Valiliği'nden açıklama (Video)

  1. Ekonomim
İstanbul Silivri'de bulunan BOTAŞ tesislerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle tesis boşaltılırken, alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir" denildi.

Silivri'de, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait doğal gaz depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BOTAŞ ekipleri gaz akışını keserken, itfaiye de yangının büyümemesi için müdahalede bulundu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın nedeniyle tesis tahliye edildi.

İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada saat 14.30 sıralarında çıkan yangının sebebinin henüz bilinmediği belirtildi.

Açıklamada, "Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

