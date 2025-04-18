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SON DAKİKA... Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama

Son dakika haberi... TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada Önder'in değerlerinin dün ile aynı olduğu bildirildi, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Açıklamada "Genel durumu aynı. Hastamız, yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir" denildi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama
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Kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam ediliyor.

Hastaneden yapılan açıklamada "Hastamız Sırrı Süreyya Önder’in Yoğun Bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir" denildi.

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