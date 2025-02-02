  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Son Osmanlı padişahının torunu Osman Rifat İbrahim vefat etti
Takip Et

Son Osmanlı padişahının torunu Osman Rifat İbrahim vefat etti

Son Osmanlı padişahı Sultan Vahdeddin’in torunu Osman Rifat İbrahim, Madrid’de geçirdiği kalp krizi sonucu 73 yaşında hayatını kaybetti. İbrahim, İsviçre'de babası Prens Amr İbrahim’in mezarına defnedilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son Osmanlı padişahının torunu Osman Rifat İbrahim vefat etti
Takip Et

Osmanlı ve Kavalalı Hanedanı mensubu olan Osman Rifat İbrahim (73) kalp krizi geçirdiği İspanya'nın başkenti Madrid'de hayatını kaybetti.

Osman Rifat İbrahim'in naaşı gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İsviçre’ye götürülecek.

Cenaze, Lozan kentinin Pully banliyösünde yer alan mezarlıkta 1977’de vefat eden babası Prens Amr İbrahim’in mezarına defnedilecek.

Osman Rifat İbrahim kimdir?

Kavalalı Hanedanı mensubu bir Mısır prensi olan Sultanzade Osman Rifat İbrahim’in annesi Necla Hibetullah Sultan, son Osmanlı padişahı Sultan Vahîdeddin Han'ın kızlarından Rukiye Sabiha Sultan’ın üçüncü kızıydı.

Necla Hibetullah Sultan’ın babası ise Sultan Abdülaziz’in oğullarından son halife Abdülmecid Efendi’nin oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi idi.

Sultanzadenin babası Prens Amr İbrahim Kavalalı Hanedanı mensubu olup Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın beşinci kuşak torunuydu.

Sürgün sırasında 1951’de Kahire’de doğan ve hiç evlenmeyen Sultanzade Osman Rifat İbrahim hayatını Madrid’de sürdürüyordu. Mehmed Ali Paşa ve hanedanının tarihi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla 1991 yılında kurduğu Muhammed Ali Kraliyet Enstitüsü’nün (The Royal Institute Mohammed Ali) başkanlığını yürütüyordu.

Pınar Gültekin davası | Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bozulduPınar Gültekin davası | Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bozulduGündem
Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 2 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 2 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji son hava raporunu yayınladı: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak?Meteoroloji son hava raporunu yayınladı: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak?Gündem

 

Gündem
Muğla'da 503 otel ve tesis denetlendi, 95'i kapatıldı
Muğla'da 503 otel ve tesis denetlendi, 95'i kapatıldı
Gebze'deki engelli çocuğa şiddete Bakanlıktan açıklama: Müdahil olacağız
Gebze'deki engelli çocuğa şiddete Bakanlıktan açıklama: Müdahil olacağız
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
AFAD duyurdu! Ege'de korkutan deprem
AFAD duyurdu! Ege'de korkutan deprem
Ocak ayında 135 bin 140 sürücü ve araca işlem
Ocak ayında 135 bin 140 sürücü ve araca işlem
Tonlarcası denizden çekilmişti! Çanakkale sahillerinde yeniden görüldü
Tonlarcası denizden çekilmişti! Çanakkale sahillerinde yeniden görüldü