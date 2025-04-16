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Son üç ayda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen her 10 çağrıdan üçü asılsız çıktı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen yıl gelen çağrıların yüzde 34'ünü asıllı, yüzde 38'ini anons sırasında kapanan, yüzde 28'ini ise asılsız çağrılar oluşturdu. Asılsız çağrı oranı, bu yılın ilk üç ayında ise yüzde 30 düzeyinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
AA
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Son üç ayda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen her 10 çağrıdan üçü asılsız çıktı
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşülecek Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin etki analizi yapıldı.

Etki analizine göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen yıl gelen çağrıların yüzde 34'ünü asıllı, yüzde 38'ini anons sırasında kapanan, yüzde 28'ini ise asılsız çağrılar oluşturdu. Bu yılın ilk ü. ayında ise asılsız çağrı oranı yüzde 30 düzeyinde gerçekleşti.

Teklifle, Kabahatler Kanunu'nda yer alan asılsız çağrı ve asılsız ihbarlara yönelik idari para cezalarının artırılması hüküm altına alınıyor.

İdari para cezası yükseltilecek

Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye, il valilerince verilen 250 liralık idari para cezası bin 500 liraya yükseltilecek.

Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde kişiye, il valileri tarafından 15 bin lira idari para cezası kesilecek.

Bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde ise idari para cezası iki katı olarak uygulanacak.

Kariyer meslek olarak uzman yardımcısı ve uzman istihdamı

Teklifle Anayasa Mahkemesinin iptal kararları ve gerekçeleri dikkate alınarak, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında kariyer meslek olarak uzman yardımcısı ve uzman istihdam edilebilmesine yönelik düzenlemeler ilgili kanunlara alınıyor.

Etki analizine göre halihazırda kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında 12 bin 262 uzman ve 3 bin 284 uzman yardımcısı olmak üzere toplam 15 bin 546; taşra teşkilatlarında ise 31 bin 347 uzman ve 6 bin 235 uzman yardımcısı olmak üzere toplam 37 bin 582 uzman ve uzman yardımcısı görev yapıyor.

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