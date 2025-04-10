Subianto: KAAN projesinde yer almak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu resmi törenle karşıladı. İki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Subianto ise, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanının ülkemizi ziyareti bizi çok memnun etti. Daha da güçlü bir işbirliği istiyoruz. İki ülke olarak İslam dünyasında pozitif bir güç olmak istiyoruz. Başarılı işler yapan Türk şirketlerini ülkemize davet ediyoruz. Endonezya beşinci nesil Kaan Milli Muharip Uçak projesinde de yer almak istiyor. Aynı zamanda denizaltı projesinde de yer almak isteriz. Türkiye’ye hayranım, buradan çok şey öğreniyorum. Türkiye, Osmanlı'nın devamı bizim için ve gerçekten ilham bizim için, Endonezya halkı için." dedi.

Üç anlaşma imzalandı

Erdoğan ve Subianto'nun huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.

İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:

- "AFAD ile Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Kuruluşu arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

- "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Endonezya Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi arasında Medya, Halkla İlişkiler ve İletişim Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

- "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Endonezya Kültür Bakanlığı arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması"