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TCMB açıkladı: Boykot çağrısının yapıldığı gün ne kadar harcama yapıldı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, geçen hafta kartlı harcamalar 321 milyar liraya ulaşarak bir önceki bayram dönemine göre yüzde 50 arttı. Boykot çağrılarının yapıldığı 2 Nisan günü yapılan harcama da belli oldu.

Haber Merkezi
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TCMB açıkladı: Boykot çağrısının yapıldığı gün ne kadar harcama yapıldı?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 29 Mart - 4 Nisan haftasına ilişkin Banka ve Kredi Kartı Sektörel Harcama İstatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yıl Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 15-21 Haziran'da gerçekleşen 214 milyar liralık kartlı harcamaya karşın, bu yıl 29 Mart-4 Nisan haftasındaki Ramazan Bayramı tatili döneminde 321 milyar liraya çıkan kartlı harcama yapıldı.

İstatistikler, önceki dönemlerde tüketim harcamalarının bayram haftalarında genel olarak düştüğüne işaret ediyor. İstatistiklere göre, geçen yılın son bayram tatili olan 2024 Kurban Bayramı haftasındaki kartlı harcamalarda bir önceki haftaya göre yüzde 33'lük düşüş yaşanmıştı. Son açıklanan verilerde ise boykot çağrılarının yapıldığı 2 Nisan’ı da içeren Ramazan Bayramı tatili haftasında, bir önceki haftaya göre kartlı harcamalardaki düşüş yüzde 24 ile önceki bayram dönemine kıyasla pozitif gerçekleşti.

Son iki bayramdaki kartlı harcamalar karşılaştırıldığında bir önceki bayrama göre söz konusu haftada yüzde 50 oranında fazla harcama yapıldığı ortaya çıktı.

Boykot çağrısı yapıldığı gün 70 milyar lira ile haftanın en yüksek harcaması gerçekleşti

Ayrıca, AA'nın Ticaret Bakanlığı kaynaklarından edindiği, Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) tüm bankalardan gelen verilerle oluşturulan konsolide sonuçlarına göre ise boykot çağrılarının yapıldığı 2 Nisan, 70 milyar lirayla ilgili haftanın günlük en yüksek tutarda harcamanın yapıldığı günü olarak kayıtlara geçti.

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