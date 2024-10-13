Sur cinayetinde korkunç detay! Cani Semih Çelik vahşeti gizli odada gerçekleştirmiş

Fatih'te, 19 yaşındaki Semih Çelik önce evine çağırdığı sevgilisi Ayşenur Halil'i vahşice öldürdü. Ardından Edirnekapı Surları'nda buluştuğu İkbal Uzuner'i katledip cesedini parçalara ayırdı.

İkbal'in başını kesip surlardan aşağı atan Çelik, daha sonra boğazına ip bağlayarak surlardan atlayıp intihar etti. Türkiye'yi dehşete düşüren bu vahşetle ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor. Üç ismin de dijital materyalleri incelenirken, görgü tanıkları ve aile üyelerinin ifadeleri tek tek alınıyor.

Canice cinayeti gizli odada gerçekleştirmiş

Sabah'ın haberine göre, katil zanlısı Semih Çelik'in surların burçlarına parçalarını çıkardığı İkbal Uzuner'i surun hemen içerisinde gizli bir odada kestiği tespit edildi.

İkbal ile 4 saat geçirdi

Çelik'in Ayşenur Halil'in boğazını kestikten sonra surlara hareket ettiği ve İkbal Uzuner'le burada buluştuğu ortaya çıkmıştı. Edinilen bilgilere göre Çelik, surdaki bu gizli bölmede İkbal Uzuner'le birlikte yaklaşık 4 saat geçirdi.

Çelik, genç kızı sırtında getirdiği siyah çantanın içerisindeki bıçaklarla bu bölmede parçalara ayırdı.

Ses kalın duvarlardan çıkmadı

Güvenlik birimleri, surun iç kısmında yaşanan cinayetle ilgili çevreden herhangi bir ses duyulmamasını, bölmenin surun iç kısmında kalmasına ve kalın duvarlarının olmasından kaynaklanabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyor.