Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye’nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, “Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok.” denildi.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 19, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/a0VYIDIAhZ