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Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
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Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Suriye’nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, “Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok.” denildi.