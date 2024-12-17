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Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler yapılamıyor! Açıklama geldi

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler yapılamıyor! Açıklama geldi
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

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