Tanju Özcan: İhraç kararım kesinleşti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç kararının kesinleştiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan, şu ifadeleri kullandı: "Sezgin Tanrıkulu gibi terör örgütlerini meşrulaştıran, Orhan Sarıbal gibi Dersim Katliamı ifadelerini kullananları, sözde Ermeni Soykırımını tanıyanları, özetle Atatürk düşmanlarını besleyip palazlandırdılar. Benim gibi samimi Atatürkçüleri, Türk Milliyetçilerini kapının önüne koydular. İhraç kararım kesinleşti. 10 Aralıkçılar, Sorosçular, FETÖ'cüler, HDP’li bölücüler ve Kılıçdaroğlu ve avaneleri artık kına yakabilirler."

İhraç itirazı reddedildi

Özcan, partisinin Yüksek Disiplin Kurulu’nun 26 Temmuz 2023 tarihli toplantısında kesin çıkarma cezası verilerek ihraç edilmişti. Özcan’ın savunma hakkının ihraç edildiği gerekçesiyle açtığı dava mahkemece reddedildi.

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile taraf avukatları katıldı. Hakim, dosyanın karara bağlanacağını söylemesi üzerine Özcan’a söz verdi.

Özcan savunmasında, 22 Haziran'da tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini, gerekçe olarak da sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarının gösterildiğini belirtti. 3 gün içinde tedbire itiraz ettiğini bildiren Özcan, itirazında, hangi paylaşımları ve açıklamalarından dolayı disipline sevk edildiğinin açıklanmasını istediğini söyledi. Tedbir talebinin reddedildiğini dile getiren Özcan, 20 Temmuz'un murafa günü olarak tayin edildiğini aktardı. Kendisine somut suçlamaların bildirilmediğini iddia eden Özcan, bu toplantıya sağlık sebepleri dolayısıyla katılamadığını ve toplantının ertelendiğini bildirdi.

Hakkındaki suçlamaların ne olduğunu kuruldan öğrenmek istediğini söyleyen Başkan Özcan, 24 Temmuz'a kadar kendisine somut suçlamaların iletilmediğini söyledi. Kararını veren hakim, Özcan’ın ihraç kararına karşı açtığı davayı reddetti.

“Bu partiden Atatürkçü kaldığım için atıldım”

Karar duruşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özcan, “İhraç kararın iptaline dair dava açmıştım, mahkeme kararını verdi. Ancak üzülerek söylüyorum aleyhime karar verdi. Yani beni partiden atmak için yıllardır mücadele veren kişiler başarılı oldular. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şu anda mutluluktan önüne gelene sarılıyordur. Her türlü mücadeleyi yaptım. Atatürk’ün CHP’sinde kalabilmek için ama ben bu partiden Atatürkçü kaldığım için atıldım. Atatürk’ün devrimlerini savunmaya çalıştığım için atıldım.” dedi.

“İnşallah CHP Kılıçdaroğlu’dan kurtulur”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Özcan, “Geri dönmek için büyük mücadele verdim. Ankara’ya kadar da yürüdüm. Ancak bunların hiçbiri sonuç getirmedi. Maalesef partide söz sahibi olan bazıları dik durmadı. Arkamda durmadı. Yani elimden geleni yaptım. Ancak bu karar kesinleşmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi benim ailem. Bana haklarını helal etsinler inşallah da Cumhuriyet Halk Partisi gibi Atatürk’ün kurduğu parti bir an önce Kemal Kılıçdaroğlu’dan kurtulur. Gerçek Cumhuriyet Halk Partililerin Atatürkçülerin yönettiği bir parti haline gelir.” ifadelerine yer verdi. (HM-İHA)