Tatilciler dönüş yoluna geçti, Bodrum'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kurban Bayramı'nı Bodrum’da geçirmek isteyen tatilciler ilçeye akın akın giriş yapmıştı. 250 bin aracın girdiği Bodrum’da Kurban Bayramı hareketli geçti. Bayramın bitmesinin ardından dönüş yolculuğuna geçen yerli turist trafikte uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Otellerin çıkış saatleri 11.00 ila 14.00 olduğu için trafik öğle saatlerinde kilitlendi. Otellerden çıkış yapan tatilciler memleketlerine dönmeye başladı.

12 saatte 20 bin aracın çıkış yaptığı ilçede kilometrelerce araç kuyrukları oluşmaya başladı. 9 günlük bayram tatilinin dolu dolu geçirmek isteyen bazı yerli turistlerin ise hafta sonu çıkış yapacağı öğrenildi.