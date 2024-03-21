Erzincan İliç'te maden faciasında can veren 9 madenci için ödenecek tutar belli oldu

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde göçük altında kalan 9 maden işçisi, yükseltilen yeni kaza teminatlarına dahil edilmedi. Yapılan yeni düzenleme ile 150 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükseltilen tazminat ödemeleri toprak altında kalarak can veren 9 işçinin ailelerine, aile başı 1 milyon TL yerine 150 bin TL olarak ödenecek.

9 maden işçisi için "geçici madde"

Sözcü’nün haberine göre, düzenlemeye geçici bir madde konularak İliç kazası dahil edilmediğinden bu madende hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına 1 milyon TL yerine 150 bin TL tazminat ödeneceği belirtildi.

Bu işçilerin yakınlarına Sosyal Güvenlik Kurumu ve özel sigorta aracılığıyla yapılacak teminat ödemeleri ise yeni düzenlemenin dışında yer alıyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği’nde değişikliklere gitti, sakatlanma ve ölüm teminatı kişi başı 1 milyon TL’ye; prim tutarı da 700 TL’den 4 bin 675 TL’ye yükseltildi. Kazalarda sakatlanma ve ölüm teminatlarının Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’ne zorunlu olarak reasüre edilecek tutarın alt sınırı da kaza başına 1.5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye çıkarıldı.

Bu tebliğin dışında, idari kararla daha önce sadece kömür ve krom madenlerinde uygulanan zorunlu ferdi kaza sigortası bütün maden işletmeleri için zorunlu hale getirildi. Bu nedenle işletmeler yer üstü ve yeraltı dahil tüm maden sahalarında çalışan işçileri için zorunlu ferdi kaza sigortası yaptırmak zorunda olacak.