TBB'den depremzedeler için "Hukuk Rehberi"
Türkiye Barolar Birliği (TBB), depremzedeler için "Hukuk Rehberi" hazırlandığını açıkladı.
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Türkiye Barolar Birliği (TBB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için hazırladığı "Hukuk Rehberi"ni kullanıma sundu.
TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik, ilk olarak 1999 depremi sonrasında hazırlanan "Depremzedeler İçin Hukuk Rehberi"ni, değişen mevzuat ve uygulamalar doğrultusunda güncelledi.
Ceza hukuku, özel hukuk ve kamu hukuku alanlarındaki haklara ilişkin bilgilere yer verilen rehber, TBB'nin internet sitesinden de erişime açıldı.