TBMM işçi alımı ilanı yayınlandı! Pideci, kebapçı, bulaşıkçı, garson, şoför alınacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) 275 sürekli işçi alınacak. Yaklaşık 40 farklı meslek grubundan alım yapılacağı duyurulan ilanda pideciden, kebapçıya, bulaşıkçıdan garsona pek çok meslek grubundan işçi istihdam edilecek.

Farklı mesleklerden alım yapılacak

Farklı meslek gruplarında yapılacak alımlar, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile belirlenecek.

İşçi alımları için başvuru yapılabilecek kadrolar arasında şunlar yer alıyor: Araç Yıkama İşçisi, Asansör Bakım ve Onarım İşçisi, Aşçı, Atık Toplayıcısı, Bahçıvan, Bakıcı Anne, Bulaşıkçı, Cankurtaran, Ciltçi, Çamaşırhane İşçisi, Çatı İşçisi, Çilingir, Dijital Baskıcı, Dönerci, Döşemeci, El Dekor Süslemeci, Elektronikçi, Fayans İşçisi, Garson, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, İnşaat Boyacısı, Kaynakçı, Kebapçı, Marangoz, Resepsiyon Görevlisi, Şoför ve Temizlik İşçisi. Her meslek grubuna ait başvuru şartları farklılık göstermektedir.

TBMM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden TBMM/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuruların eksiksiz ve ilanda belirtilen tüm detaylara uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Şahsen, posta, kargo veya e-posta gibi yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların, sisteme gerekli belgeleri eksiksiz yüklemeleri başvuru geçerliliği açısından önem arz etmektedir.

İşte başvuruda aranan şartlar

Adayların başvuru yapabilmeleri için yerine getirmeleri gereken genel şartlar şunlardır:

- T.C. vatandaşı olmak.

- Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.

- Kamu haklarından mahrum olmamak.

- Kasten işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak.

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

- Görev yapmaya engel teşkil edecek bir sağlık problemi olmamak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç).

- Kamu kurumlarından görevden ya da meslekten ihraç edilmemiş olmak.

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

- Ayrıca, adayların başvuru yaptıkları kadroya uygun özel nitelikleri taşıması ve ilgili öğrenim şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Kura çekimi için tarih belli oldu

Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimi, 18 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00'da TBMM’de noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi canlı olarak TBMM’nin resmi internet sitesindeki “Duyurular” bölümünden izlenebilecektir.

Başvuruda bulunacak adaylar için detaylı bilgi ve başvuru kılavuzu, TBMM’nin resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden erişime açık olacaktır.