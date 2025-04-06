TBMM'de bu hafta hangi gündem maddeleri var?

TBMM’de bu hafta Genel Kurul ve komisyonların gündemleri yoğun olacak.

Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" geliyor

İklim değişikliği ile etkin mücadele sağlanacak, 2053 net sıfır emisyon hedefine yönelik adımlar atılacak. Türkiye'nin ilk iklim kanunu için gözler Mecliste. Her ilde "İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu" kurulacak

AK Parti'nin hazırladığı iklim kanunu teklifi Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Teklif ile her ilde vali başkanlığında bir İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kurulacak. Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlanacak.

Düzenleme ile sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilerin kullanımı da artırılacak. Su kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak üzere gerekli planlamalar yapılacak.

Komisyon gündemi

Meclis'te komisyonlarda da yoğun mesai sürecek. Bolu Kartakaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu yeni haftada iki toplantı yapacak. Yangın soruşturmasında görevli bilirkişilerden bilgi alınacak.

Yapay Zeka Araştıra Komisyonu'nda da Adalet Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra uzmanlar sunum yapacak.