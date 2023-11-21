TBMM'de gerginlik devam ediyor: Vekillerden kürsüde protesto

TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başladı.

Daha önce HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık ile TBMM Başkanvekili Celal Adan arasında geçen konu ve geçen hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında "Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Figen Yüksekdağ, Can Dündar başta olmak üzere PKK’lı ve FETÖ’cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan Anayasa Mahkemesi’dir" sözleri tartışma konusu olmuştu. Gergerlioğlu ve MHP Grup Başkanvekili TBMM Genel Kurulu’nda tartışmıştı.

TBMM Genel Kurulu açıldığında TBMM Başkanvekili Celal Adan, şunları kaydetti:

"Sayın milletvekilleri, 3 dönemdir Meclis Başkan Vekilliği görevini yürütmekteyim, görev sürem boyunca tarafsız, adaletli ve hakkaniyet içerisinde hareket etmek hususundaki gayretim bütün siyasi grupların takdiriyle karşılanmıştır. Bütün gruplara teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Meclisi yönettiğim oturumla ilgili olarak bazı tartışmalar Genel Kurulda gündeme gelmiştir. Bu konuda oturum sırasında ifade ettiğim hususlar bizatihi tutanaklarda yer almaktadır. Bunun dışında, beni ve parlamenter arkadaşlarımı, Parlamentoyu bağlayacak hiçbir husus bulunmamaktadır."

HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık, Adan’ıun tutumuyla ilgili söz almak istediğini belirterek, "Bakın, ben burada kime ne yaptığınızı çok iyi biliyorum, bütün Parlamento da biliyor. Bu Parlamentodan özür dilemeniz gerekir, bizden özür dilemeniz gerekir, bize milyonlarca oy vermiş vatandaşlardan özür dilemeniz gerekir. Öyle geçiştirmekle olmaz. Grupta oturup birbirinizi alkışlamakla Vallahi sizi sanki Kurtuluş Savaşı’nda bir kahraman gibi karşılıyorlardı; çok ayıp. Bunlar size de Parlamentoya da hiçbirimize yakışmıyor. Tutumunuzla ilgili söz istiyorum." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakık’ın açıklamasının açık olduğunu söyleyerek, "Bununla alakalı olarak, eğer sözlü olarak anlaşılmadıysa tutanaklarda bu yaptığınız açıklamanın ne olduğu gayet iyi bir şekilde anlaşılacaktır. Biz, daha ilk günden itibaren Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Başkan Vekili olarak yapmış olduğumuz açıklamalarda, bu meselenin ne olduğunu çok net bir şekilde izah ettik, bir de üzerinde bir daha yorum veya duraksamaya yer vermeyecek kadar meselenin belli olduğunu ifade ettik. Bunun üzerine, bu meselenin daha fazla gündeme getirilmesinde, daha fazla deşilmesinde ve daha fazla farklı şekilde değerlendirilmesinde bir fayda mülahaza etmiyoruz. Sizlerin yapmış olduğunuz şu anki konuşma gayet nettir, biz de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak bunu ifade etmişizdir. Bunun üstüne “İlla bu şöyle olmuştur” şeklinde bir yorum yapmanın fayda getirmeyeceğini tekrar ifade etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Sakık, hakareti kabul etmeyeceklerini belirterek, “Bakın, açık söylüyorum, bize söylediklerinizi binle size iade ederiz. Bize böyle davranmayın. Sizin aradığınız Grup Başkan Vekilini, geceleyin 3 kez, 5 kez aradınız.” diye konuştu.

Adan, Sakık’ın yalan söylediğini savundu. Bunun üzerine Sakık, “Sen yalan söylüyorsun! Yalancısın sen! Sen gammazcısın! Sana bin kez iade ediyorum! Geç yerine sen! Sen kimsin” ifadelerini kullandı.

Daha sonra HEDEP milletvekilleri alkışlarla kürsüye geldi. Vekiller alkış tutarak kürsüyü bir süre işgal ettiler. (İHA-AA)